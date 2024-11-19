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Тутта Ларсен высказалась об измене мужа и прощении

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Тутта Ларсен поделилась своими переживаниями о том, как в прошлом пережила измену, будучи в браке. Она призналась, что до сих пор не может понять, как люди могут врать своим партнёрам.

Тутта Ларсен высказалась об измене мужа и прощении
Фото: instagram.com by личный аккаунт Тутты Ларсен в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью для "Страстей" артистка выразила своё мнение о том, что измена является подлостью.

"Я не исключаю, что человек может полюбить другого, но я совершенно не представляю, как можно одновременно любить двоих или жить с одним партнёром, но ходить на сторону к другому. Я не понимаю, зачем лгать. Мне кажется, это унижает и того, кто любит, и того, кого любят", — пояснила свою позицию телеведущая.

Однако Тутта Ларсен не отрицает, что смогла бы простить измену мужчины, если бы увидела искреннее раскаяние и желание всё исправить. Она убеждена, что всё, кроме смерти, можно исправить. Как многодетная мать, она уверена, что люди могут найти способ восстановить отношения, если они действительно этого хотят.

Сейчас артистка замужем за певцом из саратовской джаз-группы "Бридж", с которым они воспитывают троих детей.

Ранее стало известно, кто стал новой солисткой группы "Город 312".

Уточнения

Ту́тта Ла́рсен (настоящее имя — Татья́на Анато́льевна Романе́нко; род. 5 июля 1974, Донецк) — российская теле- и радиоведущая, журналистка. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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