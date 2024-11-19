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Ольга Орлова вышла из себя из-за критики внешности дочери: мозги не купишь

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес
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Певица и телеведущая Ольга Орлова в своём личном блоге выразила недовольство тем, что подписчики критикуют её маленькую дочь из-за внешности. Она считает, что ситуация поправима.

В 2023 году Ольга Орлова стала матерью во второй раз, родив дочь Анну в возрасте 45 лет. С тех пор она регулярно сталкивается с негативными комментариями в адрес своей малышки. Однако артистка не собирается молчать и готова дать отпор недоброжелателям.

Один из комментаторов отметил, что девочка не обладает выдающейся красотой, даже если она умна. На это Орлова поспешила возразить, что внешние данные можно скорректировать, в то время как с человеческой глупостью всё гораздо сложнее.

"Так здесь никто не претендует на звание "первой красавицы". Красоту можно поправить, а вот мозги уже не купишь", — резко заявила она.

Также Ольга Орлова дала понять своим поклонникам, что не планирует рожать третьего ребёнка.

 

 

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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