Ольга Орлова вышла из себя из-за критики внешности дочери: мозги не купишь

Певица и телеведущая Ольга Орлова в своём личном блоге выразила недовольство тем, что подписчики критикуют её маленькую дочь из-за внешности. Она считает, что ситуация поправима.
В 2023 году Ольга Орлова стала матерью во второй раз, родив дочь Анну в возрасте 45 лет. С тех пор она регулярно сталкивается с негативными комментариями в адрес своей малышки. Однако артистка не собирается молчать и готова дать отпор недоброжелателям.
Один из комментаторов отметил, что девочка не обладает выдающейся красотой, даже если она умна. На это Орлова поспешила возразить, что внешние данные можно скорректировать, в то время как с человеческой глупостью всё гораздо сложнее.
"Так здесь никто не претендует на звание "первой красавицы". Красоту можно поправить, а вот мозги уже не купишь", — резко заявила она.
Также Ольга Орлова дала понять своим поклонникам, что не планирует рожать третьего ребёнка.
О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
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