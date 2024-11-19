Создателей популярного ТВ-шоу с Басковым и Лазаревым обвинили в постановочных скандалах

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В последнее время на музыкальном ТВ-шоу "Ну-ка, все вместе!" участились скандалы, что привело к увеличению рейтингов передачи. Телевизионный критик Александр Горбунов отметил, что постановочные конфликты помогают привлечь внимание к шоу.

В беседе с "Абзацем" специалист подчеркнул, что "серьёзный формат" программы может быстро наскучить зрителям. Чтобы не потерять интерес аудитории, организаторы шоу вынуждены придумывать нестандартные ситуации.

"Это шоу, и здесь допустимы любые вариации поведения членов жюри и участников проекта. У "Ну-ка, все вместе!" серьёзный формат, который нужно разбавить, чтобы не было скучно. Поэтому создатели шоу используют постановочные конфликты, и в этом нет ничего удивительного. Невозможно повторять одну и ту же историю из выпуска в выпуск", — заявил Александр Горбунов.

В заключение он отметил, что сложно предугадать, какая история станет самой обсуждаемой среди зрителей.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.



Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.