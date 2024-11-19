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Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова пришла проститься с Владимиром Лёвкиным

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова редко появляется на публике и не выходит в свет, однако она пришла попрощаться с коллегой и бывшим солистом группы "На-На" Владимиром Лёвкиным.

На траурную церемонию она приехала в красном пуховике, бежевом шарфе и вязаной шапке в тон. Глаза певицы скрывали чёрные очки в крупной оправе, а в руках она держала букет красных роз. Сопровождал Хлебникову высокий бородатый мужчина, одетый во всё чёрное.

"Я не могу говорить", — сказала певица журналистам The Voice.

В 2021 году Марина Хлебникова получила серьёзные ожоги во время пожара в квартире. Медики были вынуждены ввести её в искусственную кому, и она провела в больнице два месяца.

Владимира Лёвкина похоронили на Троекуровском кладбище. Он ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Уточнения

Мари́на Арно́льдовна Хле́бникова (род. 6 ноября 1965, Долгопрудный, Московская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая.

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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