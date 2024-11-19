12-летняя дочь Лёвкина рассказала, как отец ушёл из дома навсегда, сев в скорую помощь

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12-летняя дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина Ника рассказала, как отец на своих ногах вышел к скорой помощи.

Фото: https://vk.com/vladimirlyovkin by ВК-аккаунт Владимира Лёвкина is licensed under public doman

Девочка Ника на похоронах отца, музыканта Владимира Лёвкина, вспомнила, что когда артист почувствовал недомогание, приехала скорая помощь. Певец объяснил наследнице, что скоро вернётся, дойдя своими ногами до "скорой".

Через два дня Лёвкин покинул этот мир.

"Но я не в обиде на него, он думал, что вернётся, но не вернулся. Я очень люблю своего папу и знаю, что он с нами. Он никогда от нас не уйдёт", — сказала девочка на траурной церемонии прощания с Лёвкиным.

Ранее супруга Владимира Лёвкина Маруся произнесла речь на похоронах мужа.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



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