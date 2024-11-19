Раскрыт райдер Александра Петрова за съёмки в рекламе: Кологривому и не снилось

Представитель Александра Петрова сообщил, что участие актёра в рекламных съёмках может обойтись заказчику в 50 миллионов рублей. Об этом пишет Super. ru.
Недавно в интернете появился райдер артиста Никиты Кологривого, в котором он требует за участие в рекламе 12 миллионов рублей. Хотя его агент эту информацию не подтвердил, общественность была удивлена. Однако, как оказалось, такая сумма — далеко не предел в актёрской индустрии.
Представитель Александра Петрова отметил, что артист может появиться в рекламе только за 50 миллионов рублей. Кроме того, заказчик должен учитывать, что Петров может быть в необычном виде из-за текущих съёмок в кино.
"Сейчас он, например, снимается в проекте, в котором у него половина головы выбрита. Вот он и ходит всё время на интервью и на какие-то мероприятия в шапке", — поделился источник.
Александр Петров не заинтересован в одноразовых проектах, а рассматривает долгосрочное сотрудничество.
Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.