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Раскрыт райдер Александра Петрова за съёмки в рекламе: Кологривому и не снилось

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Представитель Александра Петрова сообщил, что участие актёра в рекламных съёмках может обойтись заказчику в 50 миллионов рублей. Об этом пишет Super. ru.

Недавно в интернете появился райдер артиста Никиты Кологривого, в котором он требует за участие в рекламе 12 миллионов рублей. Хотя его агент эту информацию не подтвердил, общественность была удивлена. Однако, как оказалось, такая сумма — далеко не предел в актёрской индустрии.

Представитель Александра Петрова отметил, что артист может появиться в рекламе только за 50 миллионов рублей. Кроме того, заказчик должен учитывать, что Петров может быть в необычном виде из-за текущих съёмок в кино.

"Сейчас он, например, снимается в проекте, в котором у него половина головы выбрита. Вот он и ходит всё время на интервью и на какие-то мероприятия в шапке", — поделился источник.

Александр Петров не заинтересован в одноразовых проектах, а рассматривает долгосрочное сотрудничество.

 

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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