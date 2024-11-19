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Настя Ивлеева ответила на нападки после публичного скандала с Киркоровым

0:43
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева отреагировала на критику после того, как они обменялись колкостями с певцом Филиппом Киркоровым.

Настя Ивлеева ответила на нападки после публичного скандала с Киркоровым
Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Настя Ивлеева сделала репост публикации Telegram-канала "Героиня Татлера", в котором сомневаются в том, что в бедах блогера виноват король российской эстрады Филипп Киркоров.

"То есть Анастасия Ивлеева считает, что в её бедах Филипп Киркоров виноват?" — гласит текст поста.

Ивлеева прокомментировал данный выпад в свой адрес.

"Нет, во всём виноват Байден", — написала Настя в личном Telegram-канале.

Ранее Настя Ивлеева предложила подарить Киркорову украшения в виде крыс.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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