Садальский рассказал, как Эльдар Рязанов выбил дверь в кабинет чиновника

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал забавный случай из жизни режиссёра Эльдара Рязанова.

Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 97 лет со дня рождения.

Садальский отметил его внешнюю схожесть с Эльдаром Рязановым, которая с годами проявляется всё сильнее. Его однажды даже перепутали с прославленным режиссёром.

Актёр вспомнил, как во время съёмок фильма "О бедном гусаре" он попросил Рязанова увеличить ему гонорар с 28 рублей до 33.

"Рязанов отправился на приём к тогдашнему зампредседателя Госкино Борису Павлёнок, но тот его не принял: притих и запёрся. Тогда Рязанов просто взял и выломал дверь в его кабинет", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Садальский заявил, что певец Витас постарел.

Уточнения

Эльда́р Алекса́ндрович Ряза́нов (18 ноября 1927, Самара, СССР — 30 ноября 2015, Москва, Россия) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер; народный артист СССР (1984).



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