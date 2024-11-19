Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период

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Блогер Валя Карнавал не выдержала критики тренера Татьяны Тарасовой и расплакалась на шоу "Ледниковый период".

Фото: https://vk.com/karna.val.music by ВК-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman

Председатель жюри шоу "Ледниковый период" Татьяна Тарасова осталась недовольна выступлением звезды Интернета на льду Вали Карнавал.

Маститый тренер объяснила, что Валя, которая выступала в образе девочки Уэнсдей, и её партнёр Никита Кацалапов сделали много ошибок во время своего проката и не показали ничего интересного на льду.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков устроил скандал на сцене музыкального ТВ-шоу.

Как сообщает "Царьград", после слов Татьяны Анатольевны Валя Карнавал не сумела сдержать слёз. Блогер не стала спорить с жюри и признала, что каталась плохо. Она списала провал на усталость.

"Я действительно боролась до конца. После первой неудачи пыталась собраться, клянусь вам. Ноги были без контроля", — высказалась Карнавал, когда ей удалась унять эмоции.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).



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