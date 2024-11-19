Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период

Блогер Валя Карнавал не выдержала критики тренера Татьяны Тарасовой и расплакалась на шоу "Ледниковый период".
Председатель жюри шоу "Ледниковый период" Татьяна Тарасова осталась недовольна выступлением звезды Интернета на льду Вали Карнавал.
Маститый тренер объяснила, что Валя, которая выступала в образе девочки Уэнсдей, и её партнёр Никита Кацалапов сделали много ошибок во время своего проката и не показали ничего интересного на льду.
Ранее сообщалось, что певец Николай Басков устроил скандал на сцене музыкального ТВ-шоу.
Как сообщает "Царьград", после слов Татьяны Анатольевны Валя Карнавал не сумела сдержать слёз. Блогер не стала спорить с жюри и признала, что каталась плохо. Она списала провал на усталость.
"Я действительно боролась до конца. После первой неудачи пыталась собраться, клянусь вам. Ноги были без контроля", — высказалась Карнавал, когда ей удалась унять эмоции.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).
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