Продюсер Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина

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Участники группы "На-На" объяснили на траурной церемонии прощания с Владимиром Лёвкиным, почему Бари Алибасов не явился проститься с музыкантом.

Фото: https://vk.com/vladimirlyovkin by ВК-аккаунт Владимира Лёвкина is licensed under public doman

Солисты музыкального коллектива рассказали, что Бари Алибасов тяжело перенёс новость о смерти Владимира Лёвкина, так как он был для него близким человеком.

Отсутствие на прощании с Лёвкиным продюсера артисты объяснили плохим самочувствием продюсера. Приехать на похороны артиста Бари Алибасову, по словам его соратников, помешало проблемы со здоровьем.

Сам Бари Алибасов ранее объяснил, что Лёвкин являлся очень талантливым артистом, которого любили и зрители, и коллеги. При этом основатель группы "На-На" отмечал, что его отношения с Лёвкиным испортились, когда тот покинул музыкальный коллектив.

Уточнения

Ба́ри (Бауыржан) Кари́мович Алиба́сов (род. 6 июня 1947, Чарск) — советский казахский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).



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