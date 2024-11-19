Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отельеры в Турции озаботились здоровьем гостей в отелях "всё включено"
Зачем скашивать клубнику осенью, чтобы получить в следующем году большой урожай
Эксперты перечислили худшие варианты одежды для перелета
Что делать, если двигатель закипел в мороз
В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске
Ледяной щит для авиации: пермские учёные нашли способ борьбы с обледенением
Как преодолеть трудности и сделать бег привычкой
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата

Продюсер Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина

0:51
Шоу-бизнес

Участники группы "На-На" объяснили на траурной церемонии прощания с Владимиром Лёвкиным, почему Бари Алибасов не явился проститься с музыкантом. 

Продюсер Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина
Фото: https://vk.com/vladimirlyovkin by ВК-аккаунт Владимира Лёвкина is licensed under public doman

Солисты музыкального коллектива рассказали, что Бари Алибасов тяжело перенёс новость о смерти Владимира Лёвкина, так как он был для него близким человеком. 

Отсутствие на прощании с Лёвкиным продюсера артисты объяснили плохим самочувствием продюсера. Приехать на похороны артиста Бари Алибасову, по словам его соратников, помешало проблемы со здоровьем. 

Сам Бари Алибасов ранее объяснил, что Лёвкин являлся очень талантливым артистом, которого любили и зрители, и коллеги. При этом основатель группы "На-На" отмечал, что его отношения с Лёвкиным испортились, когда тот покинул музыкальный коллектив.

Уточнения

Ба́ри (Бауыржан) Кари́мович Алиба́сов (род. 6 июня 1947, Чарск) — советский казахский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Последние материалы
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС
Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды
Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината
Как невкусная еда и вечерние ужины приводят к перееданию
Строительство быстровозводимого терминала в Иркутске завершено, но ввод в эксплуатацию не разрешён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.