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Лиза Арзамасова и Илья Авербух поставили трёхлетнего сына на коньки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Младший сын известного фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха Лев впервые встал на коньки. Кадрами с наследником поделилась его супруга, актриса Лиза Арзамасова.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поставили трёхлетнего сына на коньки
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Артистка рассказала, что её трёхлетний сын Лев находится на катке вместе с отцом. До этого мальчик предпочитал проводить время на трибунах.

"Это что, Лёва в конёчках? В первый раз в жизни! Лёва, ты рад? Покатаешься с папой? Вот такие, товарищи, дела!" — поделилась Арзамасова.

Пока Лев не может самостоятельно передвигаться на коньках, поэтому он не отходит от папы. Илья Авербух держал сына за руки и помогал ему выполнять простые трюки.

Фигурист неоднократно признавался, что мечтает отдать сына в фигурное катание, но не планирует настаивать, если ему это не придётся по душе.

Ранее Татьяна Тарасова унизила Валю Карнавал.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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