Жена Владимира Лёвкина произнесла речь на похоронах мужа

Супруга экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина призналась в любви мужу на его похоронах.
На траурной церемонии жена Владимира Лёвкина Маруся пыталась поддержать маму музыканта Раису Ивановну. Супруга певца рассказала, что отказывалась верить в смерть мужа, воспринимая скорбную новость как ночной кошмар в надежде пробудиться.
"Мы провожаем не просто святого человека, любимого мужа, папу, сына, друга. Мы провожаем артиста", — цитирует слова женщины "СтарХит".
Маруся заверила, что держится и обратилась к покойному супругу.
"Спасибо. Володька, я тебя люблю!" — сказала жена Лёвкина.
Она вспомнила, что всегда была рядом с мужем, когда он выступал на сцене, поэтому желает провести последние часы рядом с супругом.
Владимира Лёвкина похоронят на Троекуровском кладбище.
Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).
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