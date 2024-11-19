Жена Владимира Лёвкина произнесла речь на похоронах мужа

Супруга экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина призналась в любви мужу на его похоронах.

Фото: https://vk.com/vladimirlyovkin by ВК-аккаунт Владимира Лёвкина is licensed under public doman

На траурной церемонии жена Владимира Лёвкина Маруся пыталась поддержать маму музыканта Раису Ивановну. Супруга певца рассказала, что отказывалась верить в смерть мужа, воспринимая скорбную новость как ночной кошмар в надежде пробудиться.

"Мы провожаем не просто святого человека, любимого мужа, папу, сына, друга. Мы провожаем артиста", — цитирует слова женщины "СтарХит".

Маруся заверила, что держится и обратилась к покойному супругу.

"Спасибо. Володька, я тебя люблю!" — сказала жена Лёвкина.

Она вспомнила, что всегда была рядом с мужем, когда он выступал на сцене, поэтому желает провести последние часы рядом с супругом.

Владимира Лёвкина похоронят на Троекуровском кладбище.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



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