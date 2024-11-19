Татьяна Тарасова унизила Валю Карнавал в известном ледниковом телешоу

Тренер Татьяна Тарасова высказала недовольство выступлением блогерши Вали Карнавал в очередном выпуске телешоу "Ледниковый период". Она отметила, что показанный номер её не впечатлил.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Валя Карнавал принимает участие в ледовом телепроекте, где выступает в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. Несмотря на то, что до этого она почти не стояла на коньках, девушка прилагает усилия для тренировок. Как сообщает Sport24, последний номер пары не нашёл поддержки у членов жюри.

Блогерша и фигурист предстали в образах героев сериала "Уэнсдей", но их выступление вызвало лишь критику со стороны судей. Тарасова подчеркнула, что не заметила ни любви, ни диалога на льду.

"Мне он не понравился. Были только определённые интересные движения. Не хотела никого расстраивать, но вот так. Не понравилось! Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали", — заявила заслуженный тренер, доведя Карнавал до слёз.

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Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.



Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова (род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону), более известная как Karna.val или Ва́ля Карнава́л — российский видеоблогер, тиктокер, певица и актриса.





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