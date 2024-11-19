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Крок вслед за Гергиевым объяснил ценообразование в театрах, возмутившее россиян: элита общества

1:26
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок ответил на критику в адрес театров по поводу ценообразования. Он поддержал мнение генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерия Гергиева, который отметил элитарность театрального искусства.

Крок вслед за Гергиевым объяснил ценообразование в театрах, возмутившее россиян: элита общества
Фото: commons.wikimedia.org by MorePix, CC BY-SA 4.0

Крок объяснил, что элита — это не только те, кто может позволить себе дорогие билеты, но и те, кто в принципе оказался в театре на любом из кресел. Стоимость билетов зависит от их расположения: чем ближе к сцене, тем дороже.

"Театр — это элитарное искусство. Не в том смысле, что туда может пойти только элита общества, а в том, что элита общества — это те, кто сегодня купил билет. Театр должен заботиться о том, чтобы в эту элиту могли попасть люди с разным уровнем дохода, которые могут приобрести билеты и за 12 тысяч, и за 400 рублей, как в Театре Вахтангова", — сказал он.

Кирилл Крок также отметил, что кино можно посмотреть в кинотеатре или онлайн, а театральные постановки проходят всего лишь два-три раза в месяц. Из-за этого билеты могут быть в дефиците, особенно если постановка пользуется большим спросом.

Ранее стало известно, что Павел Дуров написал о себе в донорской анкете.

Уточнения

Кирилл Игоревич Крок (род. 15 ноября 1967, Москва) — советский и российский театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с 2010 года. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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