Крок вслед за Гергиевым объяснил ценообразование в театрах, возмутившее россиян: элита общества

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок ответил на критику в адрес театров по поводу ценообразования. Он поддержал мнение генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерия Гергиева, который отметил элитарность театрального искусства.
Крок объяснил, что элита — это не только те, кто может позволить себе дорогие билеты, но и те, кто в принципе оказался в театре на любом из кресел. Стоимость билетов зависит от их расположения: чем ближе к сцене, тем дороже.
"Театр — это элитарное искусство. Не в том смысле, что туда может пойти только элита общества, а в том, что элита общества — это те, кто сегодня купил билет. Театр должен заботиться о том, чтобы в эту элиту могли попасть люди с разным уровнем дохода, которые могут приобрести билеты и за 12 тысяч, и за 400 рублей, как в Театре Вахтангова", — сказал он.
Кирилл Крок также отметил, что кино можно посмотреть в кинотеатре или онлайн, а театральные постановки проходят всего лишь два-три раза в месяц. Из-за этого билеты могут быть в дефиците, особенно если постановка пользуется большим спросом.
Ранее стало известно, что Павел Дуров написал о себе в донорской анкете.
Кирилл Игоревич Крок (род. 15 ноября 1967, Москва) — советский и российский театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с 2010 года.
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