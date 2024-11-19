Раскрыто, что написал о себе Павел Дуров в донорской анкете

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Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров, который недавно стал донором спермы, в своей анкете для клиники репродуктивной медицины указал, что работает в IT-сфере, знает шесть иностранных языков и имеет отличный доход.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

Сотрудники медицинского учреждения рассказали Первому каналу, что стоимость анкеты Павла Дурова и до его признания была выше, чем у других доноров, благодаря положительным отзывам. Некоторые женщины возвращались за материалом повторно.

В июле Павел Дуров прислал в клинику свою детскую фотографию и попросил приложить её к имеющимся документам. После этого активность клиенток центра значительно возросла, и им пришлось нанять ещё одного менеджера.

Поскольку биоматериал Павла Дурова подходит к концу, в клинике решили ввести конкурсную программу. Женщина должна быть не старше 37 лет, иметь фолликулярный запас и подходить для процедуры ЭКО.

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Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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