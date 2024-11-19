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Ева Лонгория раскрыла, в чём секрет её крепкого брака: мы не друзья

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Уже почти 10 лет Ева Лонгория, известная по роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", состоит в отношениях с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Пара воспитывает общего шестилетнего сына Сантьяго. В интервью для Daily Mail актриса рассказала, что в их союзе царит атмосфера гармонии и поддержки, и им не приходится бороться за внимание.

Ева Лонгория раскрыла, в чём секрет её крепкого брака: мы не друзья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Он поддерживает меня во всём, что я делаю, а я — его. Мы не стремимся к соперничеству за внимание или первенство", — поделилась Ева Лонгория.

Актриса отметила, что её супруг не любит появляться на красных дорожках, но искренне радуется, когда она выходит в свет. Кроме того, он не стремится активно делиться своей жизнью в социальных сетях, что объясняет редкое появление их совместных фотографий. Ева Лонгория не скрывает, что ей приятно быть рядом с человеком, который не требует от неё постоянного подтверждения их отношений.

В заключение, она подчеркнула, что не считает своего супруга лучшим другом, а рассматривает его как партнёра.

Ранее Анастасия Уколова поделилась своими профессиональными табу.

Уточнения

Е́ва Жакли́н Лонго́рия Басто́н (англ. Eva Jacqueline Longoria Bastón; род. 15 марта 1975, Корпус-Кристи) — американская актриса, продюсер, режиссёр, модель, активист и предприниматель. Наиболее известна по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (2004—2012).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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