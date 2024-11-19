Анастасия Уколова призналась, на что не готова пойти ради роли

Актриса Анастасия Уколова, известная по главной роли в сериале "Комбинация", рассказала, что для актёра важно экспериментировать со своей внешностью. Однако в ближайшее время она не планирует набирать вес для новой роли.
В беседе с VOICE на премьере сериала "Дети перемен" Анастасия поделилась своими мыслями о том, как изменения помогают актёрам развиваться. Они позволяют выйти на новый уровень или попробовать что-то принципиально иное, выходя за рамки привычного опыта.
"Актёру необходимо пробовать. Любой эксперимент — это часть профессии. И это всегда интересно для актёра. Меня часто спрашивают, готова ли я набрать вес или похудеть для роли. Я всегда отвечаю "да", но в ближайшее время не планирую поправляться", — сказала Уколова.
Актриса также рассказала, что активно участвует в кастингах, ходит на пробы и знакомится с новыми режиссёрами. Однако она тщательно выбирает проекты для работы, уделяя внимание как содержанию, так и актёрскому составу.
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Анастаси́я Влади́мировна Уко́лова (род. 22 мая 1994, Пятигорск, Ставропольский край) — российская актриса театра и кино.
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