Подруга Марины Голуб озвучила новую версию гибели актрисы в 2012 году

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Подруга актрисы Марины Голуб, трагически погибшей в 2012 году, поделилась новой версией её смерти.

Фото: commons.wikimedia.org by Берега собственная работа / Сергей Семёнов, CC BY 3.0

Марина Голуб ушла из жизни 12 лет назад, когда попала в ДТП в центре Москвы. Она возвращалась на такси из театра, когда в их автомобиль на большой скорости врезался другой водитель. Актриса скончалась на месте.

Галина Кравченко, знакомая Марины Голуб, рассказала, что незадолго до своей кончины актриса активно занималась расследованием убийства своего возлюбленного.

"Она рассказала, что была на концерте в Сибири, где к ней пришли люди из мира криминала с охапками цветов. Они говорили: "Ты наша богиня! Скажи, чем помочь, мы всё сделаем!" Она рассказала им про Михаила. Возможно, они нашли концы", — цитирует слова женщины "Московский комсомолец".

Кравченко отметила, что в день ДТП разговаривала с Мариной Голуб, которая утверждала, что уже нашла убийц своего возлюбленного. В тот день она призналась, что очень устала, поэтому планировала поделиться подробностями позже.

Ранее актриса Софья Каштанова поделилась своим взглядом на то, на что она тратит деньги.

Уточнения

Мари́на Григо́рьевна Го́луб (8 декабря 1957, Москва — 9 октября 2012, там же) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (1995).



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