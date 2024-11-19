37-летняя актриса София Каштанова раскрыла, на что тратит деньги

Актриса Софья Каштанова поделилась, что все свои заработанные средства она направляет на детей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Каштановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью для "Леди.Mail.ru" она рассказала, что ни популярность в профессии, ни высокие гонорары не вскружили ей голову. Она старается рационально подходить к вопросу расходования финансов.

"Я не экономлю на продуктах и детях (на них, как мне кажется, уходит большая часть моего бюджета), но вполне могу обойтись без новой сумки. Я не очень люблю шопинг, хотя, конечно, иногда себя балую", — поделилась она.

Софья Каштанова подчеркнула, что после рождения детей всегда быстро возвращалась к съёмкам. Она убеждена, что женщины могут успешно совмещать материнство с профессиональной деятельностью.

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Уточнения

Гонора́р (лат. honorarium «вознаграждение за услугу»), а́вторское вознагражде́ние — денежная плата за труд лицам «свободных профессий»: психоаналитикам, писателям, художникам, дизайнерам, артистам, музыкантам, композиторам, моделям, адвокатам, врачам, педагогам, философам, журналистам.



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