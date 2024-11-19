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37-летняя актриса София Каштанова раскрыла, на что тратит деньги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова поделилась, что все свои заработанные средства она направляет на детей.

37-летняя актриса София Каштанова раскрыла, на что тратит деньги
Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Каштановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью для "Леди.Mail.ru" она рассказала, что ни популярность в профессии, ни высокие гонорары не вскружили ей голову. Она старается рационально подходить к вопросу расходования финансов.

"Я не экономлю на продуктах и детях (на них, как мне кажется, уходит большая часть моего бюджета), но вполне могу обойтись без новой сумки. Я не очень люблю шопинг, хотя, конечно, иногда себя балую", — поделилась она.

Софья Каштанова подчеркнула, что после рождения детей всегда быстро возвращалась к съёмкам. Она убеждена, что женщины могут успешно совмещать материнство с профессиональной деятельностью.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Бородина покинула Россию.

Уточнения

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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