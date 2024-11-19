Телеведущая Ксения Бородина улетела из России

Телеведущая Ксения Бородина и её возлюбленный, блогер Николай Сердюков, покинули Россию.
В своём личном блоге она сообщила, что они отправились в Дубай. Сначала бывшая участница телестройки "Дом-2" поделилась кадрами, на которых они вдвоём сидели в самолёте. Позднее в другом видео Бородина показала достопримечательности Дубая — Бурдж-Халифу и Музей будущего.
На прошлой неделе Бородина и Сердюков были в Италии, где проводили время с подругой телеведущей, певицей и экс-солисткой группы "Блестящие" Ольгой Орловой.
Ксения Бородина раскрыла свой роман с Николаем Сердюковым, участником реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон", в начале августа. Она объяснила, что не хочет скрывать от преданных поклонников своё личное счастье.
Ранее сестра Ольги Бузовой отреагировала на роман певицы с Олегом Майами.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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