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Телеведущая Ксения Бородина улетела из России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина и её возлюбленный, блогер Николай Сердюков, покинули Россию.

Телеведущая Ксения Бородина улетела из России
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В своём личном блоге она сообщила, что они отправились в Дубай. Сначала бывшая участница телестройки "Дом-2" поделилась кадрами, на которых они вдвоём сидели в самолёте. Позднее в другом видео Бородина показала достопримечательности Дубая — Бурдж-Халифу и Музей будущего.

На прошлой неделе Бородина и Сердюков были в Италии, где проводили время с подругой телеведущей, певицей и экс-солисткой группы "Блестящие" Ольгой Орловой.

Ксения Бородина раскрыла свой роман с Николаем Сердюковым, участником реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон", в начале августа. Она объяснила, что не хочет скрывать от преданных поклонников своё личное счастье.

Ранее сестра Ольги Бузовой отреагировала на роман певицы с Олегом Майами.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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