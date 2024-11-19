Сестра Ольги Бузовой неоднозначно отреагировала на роман певицы с Олегом Майами: ты знаешь моё мнение

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова продолжает активно подогревать слухи о своих отношениях с коллегой Олегом Майами, с которым она записала совместный трек. Однако её сестра Анна Бузова неоднозначно отнеслась к этому.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Ольга Бузова и Олег Майами активно делятся совместными фотографиями в социальных сетях, что вызывает бурную реакцию поклонников. Некоторые артисты, в частности, Анастасия Волочкова и Эвелина Блёданс, положительно оценивают их союз и желают им счастья, любви и детей.

Анна Бузова, сестра Ольги, оставила неоднозначный комментарий под публикацией певицы, что вызвало интригу у фанатов.

"Я всё сказала. Ты знаешь моё мнение", — написала Анна Бузова.

После своего сольного концерта, посвящённого восьмилетию музыкальной карьеры, Ольга Бузова призналась, что в ближайшее время планирует выйти замуж и родить ребёнка.

Ранее стало известно, что певица Глюкоза устроила девичник с подругами после череды скандалов.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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