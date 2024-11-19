Певица Глюкоза устроила девичник с Собчак и Бордовских после очередного скандала

Певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, организовала в ресторане презентацию своей книги, пригласив на мероприятие самых близких подруг. Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Юлия Бордовских, Ольга Карпуть и другие.
Для этого события певица выбрала элегантное платье цвета металлик с разрезом до бедра, дополнив образ массивными прозрачными браслетами. В своей речи она поделилась с гостями маленьким секретом красоты, который заключается в ежедневном употреблении киселя натощак. Рецепт этого чудо-напитка, по её словам, можно найти в книге.
Это было первое публичное мероприятие Глюкозы после череды скандалов, которые преследовали её в последние несколько месяцев. В августе она сорвала выступление в Красноярске, вызвав недовольство зрителей своим поведением на сцене. А в октябре её задержали в аэропорту и оштрафовали за отказ пройти медицинское освидетельствование.
Ранее Анастасия Макаревич дала ответ на претензии Анны Плетнёвой.
Glukóza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
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