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Певица Глюкоза устроила девичник с Собчак и Бордовских после очередного скандала

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, организовала в ресторане презентацию своей книги, пригласив на мероприятие самых близких подруг. Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Юлия Бордовских, Ольга Карпуть и другие.

Певица Глюкоза устроила девичник с Собчак и Бордовских после очередного скандала
Фото: instagram.com by личный аккаунт Натальи Чистяковой-Ионовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Для этого события певица выбрала элегантное платье цвета металлик с разрезом до бедра, дополнив образ массивными прозрачными браслетами. В своей речи она поделилась с гостями маленьким секретом красоты, который заключается в ежедневном употреблении киселя натощак. Рецепт этого чудо-напитка, по её словам, можно найти в книге.

Это было первое публичное мероприятие Глюкозы после череды скандалов, которые преследовали её в последние несколько месяцев. В августе она сорвала выступление в Красноярске, вызвав недовольство зрителей своим поведением на сцене. А в октябре её задержали в аэропорту и оштрафовали за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Ранее Анастасия Макаревич дала ответ на претензии Анны Плетнёвой.

Уточнения

Glukóza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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