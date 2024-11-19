Григорий Лепс начал выступление в Казани, не дождавшись зрителей

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Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс стал объектом критики после того, как начал концерт в Казани в запланированное время, не дождавшись всех зрителей.

Как сообщает "Комсомольская правда", концерт проходил в спортивно-концертном комплексе "Татнефть Арена". Половина слушателей не успели к началу выступления певца из-за необходимости пройти досмотр.

Некоторые поклонники артиста выразили недовольство его решением начать концерт, не дождавшись всех зрителей. Однако одна из присутствующих слушательниц отметила непунктуальность фанатов и предложила приходить на мероприятия заранее.

Недавно появилась информация о том, что Григорий Лепс увеличил на 3 миллиона рублей стоимость своего часового выступления. Теперь за его концерт на частном корпоративе придётся заплатить 11 миллионов рублей.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



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