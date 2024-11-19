Переехавший за границу комик высказался о жизни в эмиграции: непонятно где живу

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Слава Комиссаренко, белорусский стендап-комик, поделился своими впечатлениями о жизни в эмиграции, рассказав, что вынужден часто менять место жительства.

В рамках YouTube-шоу "Локал Live" он высказал своё мнение о переезде в Европу.

"Я сам не понимаю, где нахожусь. Сегодня я здесь, завтра там. Недавно я вообще проснулся в Варшаве", — рассказал комик.

Этот разговор произошёл после того, как его коллега Идрак Мирзализаде предложил создать клуб за границей. Комиссаренко заявил, что ему нравится эта идея, и он готов финансово участвовать в её реализации, однако из-за постоянных переездов он не сможет уделять ему достаточно времени.

В конце лета Слава Комиссаренко уже делился своим опытом жизни в Турции, описывая её как "абсолютный хаос". Он отметил, что пребывание в этой стране было для него очень трудным из-за постоянного нарушения законов.

Уточнения

Вячесла́в Серге́евич (Сла́ва) Комисса́ренко (бел. Вячаслаў (Слава) Сяргеевіч Камісаранка) родился 27 июля 1985, в Минск, Белорусская ССР, СССР — белорусский стендап-комик.



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