Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Фото: YouTube канал РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ by Скриншот видео YouTube канала РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, PDM

Самым сложным было обеспечить анонимность, оплатить счета за лечение и пресечь попытки бессердечных людей заработать на горе актрисы.

Вопрос незаметного передвижения по городу решал Пётр Чернышёв, а Татьяна Навка подсказала купить паранджу, которая очень помогала. Актриса могла надевать её и знала, что ни одно фото не утечёт в интернет. Никто не узнает о её изменившейся внешности. Хотя поклонникам это было и не важно.

"Какая разница как она выглядит? Такое бывает с людьми и в этом нет ничего, за что ее могли бы осуждать”, — выразился один из преданных зрителей знаменитости.

Пётр Чернышёв работал днём и ночью, брал как можно больше спектаклей. Но даже его зарплаты не хватало. К счастью, у пары нашлись друзья, которые взяли на себя финансовую сторону дорогостоящего лечения — Татьяна Навка и её супруг Дмитрий Песков.

Уму не постижимо, но находились люди, готовые воспользоваться ситуацией Насти в собственных корыстных интересах. Неоднократно Пётр и другие члены семьи видели под окнами папарацци, которые хотели поймать кадр в окне.

Одна из медсестёр тоже пыталась воспользоваться положением пациентки. В 2019 году по стране прошёл слух, что она предлагала за огромную сумму предлагала снимки Анастасии из палаты. Но тогда руководство больницы быстро пресекло эти действия.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации.



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