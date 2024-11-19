Раскрыта тайна загадочной смерти Брюса Ли

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спустя 51 год тайна загадочной гибели Брюса Ли была раскрыта испанскими медиками. Они заявили, что причиной его смерти стала обычная вода.

Фото: YouTube канал Только Военное Кино by Скриншот видео YouTube канала Только Военное Кино, PDM

Сотрудница мадридского научного института Присцилла Вильявалсо опубликовала в журнале Clinical Kidney Journal статью, где рассказала о своём анализе данных вскрытия.

Она и её команда обнаружили у знаменитого актёра редкое заболевание — гипонатриемию, при котором почки не могут вывести избыток воды из организма. В результате чего в голове Брюса скопилось слишком много жидкости.

Исследователи также напомнили, что в одном из своих интервью Брюс Ли признавался, что пьёт много воды, потому что она его вдохновляет.

По мнению команды учёных, гипонатриемия и стала причиной отёка мозга, который случился с Брюсом 20 июня 1973 года. Это опровергает теории о заказе мафии и таблетке от головной боли.

Уточнения

Брюс Ли — гонконгский и американский мастер боевых искусств, киноактёр, режиссёр, сценарист, продюсер.





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