Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем и когда подкармливать томаты, чтобы получить богатый урожай
Северное сияние как никогда близко: как спланировать идеальное наблюдение
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили
Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём
Сокращаем водопотребление на кухне
Какие туристические тренды захватят 2025 год
Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело
Раскрыта тайна загадочной смерти Брюса Ли
Как выбрать между запасным колесом и ремкомплектом для шин

Певица Полина Гагарина исключила из райдера коньяк и виски

0:52
Шоу-бизнес

После инцидента с Глюкозой в Красноярске Полина Гагарина исключила из своего райдера коньяк и виски.

Певица Полина Гагарина исключила из райдера коньяк и виски
Фото: Канал t.me/gagara1987official by Скриншот канала t.me/gagara1987official, PDM

Ранее там были указаны 12-летний виски, шампанское Ruinart за 25 тысяч рублей и пол-литровая бутылка коньяка Courvoisier VSOP. Теперь остались только вина — красное Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard и белое Jean-Marie Reverdy Charme de Loire Sauvignon Blanc.

Судя по всему, после скандального выступления Глюкозы в Красноярске, во время которого певица не попадала в ноты, ходила кругами, чесалась и задавала странные вопросы, райдер Гагариной решили на всякий случай пересмотреть.

Сообщается, что рекламная съёмка с Гагариной стоит 11 миллионов рублей, а права на месяц — 22 миллиона рублей.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Авто
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором Видео 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили
Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём
Сокращаем водопотребление на кухне
Какие туристические тренды захватят 2025 год
Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело
Раскрыта тайна загадочной смерти Брюса Ли
Как выбрать между запасным колесом и ремкомплектом для шин
Выяснилось, для какого количества россиян важны локация и благоустройство ЖК
Эти три породы собак не подходят семьям с маленькими детьми
Редис будет крупным и сочным, если подкармливать его именно так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.