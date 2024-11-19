Певица Полина Гагарина исключила из райдера коньяк и виски

После инцидента с Глюкозой в Красноярске Полина Гагарина исключила из своего райдера коньяк и виски.
Ранее там были указаны 12-летний виски, шампанское Ruinart за 25 тысяч рублей и пол-литровая бутылка коньяка Courvoisier VSOP. Теперь остались только вина — красное Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard и белое Jean-Marie Reverdy Charme de Loire Sauvignon Blanc.
Судя по всему, после скандального выступления Глюкозы в Красноярске, во время которого певица не попадала в ноты, ходила кругами, чесалась и задавала странные вопросы, райдер Гагариной решили на всякий случай пересмотреть.
Сообщается, что рекламная съёмка с Гагариной стоит 11 миллионов рублей, а права на месяц — 22 миллиона рублей.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.
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