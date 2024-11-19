Жена Александра Цекало стала жертвой нового тренда на оттопыренные уши?

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно в сети появились фотографии супруги Александра Цекало, на которых заметно, что её уши стали более оттопыренными. Многие пользователи начали подозревать, что это не просто так, и Дарина Эрвин сделала пластическую операцию, следуя новой моде.

Фото: Канал t.me/shot_shot by Скриншот канала t.me/shot_shot, PDM

По данным SHOT, в Китае сейчас очень популярен тренд на оттопыренные уши. Его начала задавать известная блогерша Чэнь Цзянан, которая утверждает, что так выглядит моложе, а лицо кажется более стройным. Как часто бывает, за лидером мнений последовали и другие модники.

Китаянки специально делают себя лопоухими у косметологов или заказывают специальные наклейки. В интернете предполагают, что за этим бьюти-трендом последовала и жена Александра Цекало.

В России девушки пока только экспериментируют со специальными наклейками, чтобы попробовать тренд на себе. По словам пластических хирургов, в клиниках пока всё-таки чаще убирают лопоухость.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.



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