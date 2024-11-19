К Новому году Николай Басков подорожал на 1 миллион рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков поднял гонорар за новогодние корпоративы на один миллион рублей. Теперь за 40 минут шоу потребуется заплатить натуральному блондину шесть миллионов рублей.

Фото: Канал t.me/baskovnikolay by Скриншот канала t.me/baskovnikolay, PDM

В сопровождении Николая задействованы 27 человек: девять музыкантов, шесть танцоров балета, два администратора, два телохранителя, два водителя, два костюмера, директор, гримёр и стилист. Весь коллектив приедет на 12 машинах.

Певец требует тёплое и освещённое помещение для гримёрки, горячие блюда, мясные и фруктовые нарезки, мёд и лимон. Из "дорогобогатых" опций — только бутылка шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut объёмом 0,7 литра.

Также Басков может выступить в роли ведущего, но цена выросла на два миллиона рублей и составляет десять миллионов за шесть часов.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.



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