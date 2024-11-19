Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несколько способов быстро сжигать жир в домашних условиях
Ваш ковёр останется мягким и пушистым, если чистить его таким образом
Восстановление повреждённых волос с помощью масла авокадо
К Новому году Николай Басков подорожал на 1 миллион рублей
Почему ремонт зимой дешевле? Главные преимущества холодного сезона
Компания CATL из Китая готовит к выпуску батарею, которая сможет держать заряд при низких температурах до -40°C
Горгонзола: сыр, который укрепляет здоровье и радует вкус
Пластиковые отходы заблокировали работу ГЭС в Конго
Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа

Врачи запретили Бьянке алкоголь из-за увеличенной печени

1:04
Шоу-бизнес

Бьянке запретили алкоголь после операции по удалению аппендикса. Врачи обнаружили увеличение печени, что часто наблюдается у людей, злоупотребляющих спиртными напитками.

Врачи запретили Бьянке алкоголь из-за увеличенной печени
Фото: Канал t.me/biankanumber1 by Скриншот t.me/biankanumber1, PDM

Гастрольный райдер Татьяны Липницкой также указывает на её пристрастие к спиртному. В требованиях указано, что артистке должны быть предоставлены любые напитки в любом количестве по её желанию. В гримёрке всегда должны быть наготове игристые вина, рислинг и виски Jack Daniels.

На время реабилитации Бьянке всё же придётся отказаться от алкоголя. Врачи также запретили ей заниматься физической активностью в течение двух недель.

Вопреки рекомендациям лечащего доктора, певица собирается выступать 29 ноября. Ведь потеря всего одного концерта может обойтись ей в сумму до 20 миллионов рублей. За выступление в Москве Бьянка получает 1,5 миллиона рублей, а за концерт в Подмосковье — 2 миллиона.

 

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа
Жёлтый цвет станет изюминкой вашего интерьера, если использовать его правильно
Почему нельзя просто отправить мусор на Солнце
Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой
Заботимся о здоровье кота: правильный способ давать лекарства
Пьём воду и худеем: эксперты рассказали, как пить воду в течение дня
Что нужно знать при выборе резинки для волос?
Лимонное печенье без пшеничной муки обладает фантастическим вкусом и просто готовится
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Российский суд постановил взыскать с группы Rammstein 638 тысяч евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.