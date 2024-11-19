Врачи запретили Бьянке алкоголь из-за увеличенной печени

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бьянке запретили алкоголь после операции по удалению аппендикса. Врачи обнаружили увеличение печени, что часто наблюдается у людей, злоупотребляющих спиртными напитками.

Фото: Канал t.me/biankanumber1 by Скриншот t.me/biankanumber1, PDM

Гастрольный райдер Татьяны Липницкой также указывает на её пристрастие к спиртному. В требованиях указано, что артистке должны быть предоставлены любые напитки в любом количестве по её желанию. В гримёрке всегда должны быть наготове игристые вина, рислинг и виски Jack Daniels.

На время реабилитации Бьянке всё же придётся отказаться от алкоголя. Врачи также запретили ей заниматься физической активностью в течение двух недель.

Вопреки рекомендациям лечащего доктора, певица собирается выступать 29 ноября. Ведь потеря всего одного концерта может обойтись ей в сумму до 20 миллионов рублей. За выступление в Москве Бьянка получает 1,5 миллиона рублей, а за концерт в Подмосковье — 2 миллиона.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



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