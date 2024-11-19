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Российский суд постановил взыскать с группы Rammstein 638 тысяч евро

1:08
Шоу-бизнес

Суд в России постановил взыскать с группы Rammstein 638 тысяч евро за несостоявшийся концерт в Тверской области. Кроме того, продюсеру коллектива присудили выплатить 10 миллионов рублей.

Российский суд постановил взыскать с группы Rammstein 638 тысяч евро
Фото: YouTube канал reddykurskiy by Скриншот видео YouTube канала reddykurskiy, PDM

По данным Mash, три года назад немецкая группа получила предоплату за выступление на фестивале "Макларин за Родину". Заказчиком было ООО "Прайм маркетинг", которое внесло 100% предоплаты. Также организатор фестиваля Максим Ларин отправил продюсеру Тилля Линдеманна Анару Рейбанду 10 миллионов рублей без заключения договора.

Это было сделано для демонстрации серьёзности намерений по реализации проекта, связанного с рекламой. Однако из-за пандемии коронавируса выступление Rammstein не состоялось.

В результате в суд было подано два иска. По первому иску Rammstein обязали вернуть ООО "Прайм маркетинг" 638 тысяч евро. По второму иску Анар Рейбанд должен выплатить Максиму Ларину 10 миллионов рублей.

Уточнения

Тилль Ли́ндеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein, Lindemann и Na Chui, поэт.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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