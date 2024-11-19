Лолита пригрозила активистам уголовным делом за попытку сорвать её концерт в Екатеринбурге

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская отреагировала на попытку отменить её концерт в Екатеринбурге. Она заявила, что не знает о намерениях активистов "Русской общины" сорвать её выступление, но отметила, что штурм или насилие будут нарушением закона.

Фото: YouTube канал LolitaMilyavskaya by Скриншот видео YouTube канала LolitaMilyavskaya, PDM

"У государства ко мне претензий нет, я разрешена в своей стране", — заявила Милявская.

Певица отметила, что не хочет жаловаться на "взрослых мужчин, которые охотятся на женщин в тылу". При этом она сообщила, что в день рождения получила поздравления от бойцов и родственников погибших, которым помогает.

Лолита добавила, что те, кто хочет посетить её концерт должны иметь на это право, и заверила, что на площадке будут приняты меры безопасности:

"Пусть каждый остаётся при своём мнении, но без насилия и штурмов концертных залов, это будет уже в уголовном праве"

Ранее активисты пытались сорвать концерт Лолиты в Ярославле, а координатор "Русской общины Ярославля" Павел Омельницкий пообещал, что так артистку будут встречать в каждом городе. Организация в Екатеринбурге обратилась в правительство Свердловской области с просьбой отменить концерт.

Причиной такого отношения неравнодушной общественности к певице стали, в том числе и её спорные высказывания, сделанные ранее. Артистка в частности заявила, что "клятых москалей нужно использовать, чем она и занимается".

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица.

