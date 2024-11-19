София Ротару продаёт подаренную Лужковым квартиру в Москве

София Ротару решила продать жильё, которое ей когда-то подарил Юрий Лужков. Стоимость квартиры, расположенной на Зоологической улице в Москве составляет 65 миллионов рублей.
Певица приобрела эту недвижимость благодаря помощи бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. По словам Ольги Коняхиной, которая ранее была концертным директором Софии Ротару, квартира была предоставлена певице на особых условиях, почти даром.
Ранее стало известно, что София Ротару не получала дохода от гостиничного бизнеса в Крыму. Бывший директор певицы Сергей Лавров рассказал, что вся прибыль от отеля шла на покрытие расходов на его содержание.
Софи́я Миха́йловна Рота́ру — советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса.
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