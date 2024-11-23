Родион Газманов показал свою маму-красавицу в молодости

Певец Родион Газманов поделился семейным архивным снимком с мамой.

Фото: https://vk.com/gazmanovrodion by ВК-аккаунт Родиона Газманова is licensed under public doman

Сын народного артиста России Олега Газманова Родион разместил в ВК-аккаунте фото с молодой мамой Ириной Газмановой.

На фото женщина запечатлена с крошечным наследником Родионом, которому на вид не больше одного годика.

"Ничего не изменилось за сорок с лишним лет. Всё такой же волевой взгляд, устремлённый в будущее", — написал под кадрами Родион.

Подписчики оценили семейный контент артиста.

"Родион, то оказывается, копия мамы!"; "Как вы на маму похожи"; "И на маму и на папу. Ведь мама с папой тоже похожи. Ты рожден в любви", — писали фолловеры под постом Газманова-младшего.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



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