Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР

Певица Жанна Бичевская поведала, что поплатилась за свою шутку после выступления перед Политбюро ЦК КПСС.

Фото: https://vk.com/club378662 by ВК-аккаунт Жанны Бичевской is licensed under public doman

Жанна Бичевская вспомнила, что получила статус невыездной артистки из-за того, что не умела держать язык за зубами.

Она поведала, что выступала перед партийными работниками во главе с Леонидом Брежневым в Кремлёвском Дворце.

Верхушка партии на концерте вела себя сдержанно. Понравился ей только маршал Андрей Гречко, который активно ей аплодировал и топал ногами.

"Но я за кулисами брякнула, убирая гитару в чехол: мол, надо же, пришла с гитарой, в Кремль, к Политбюро, выше которого только Бог, а меня даже не проверили. А ведь я могла бы в чехол пулемет положить, вышла бы да и постреляла всех", — цитирует слова Бичевской "Вечерняя Москва".

Её слова подслушали стоящие рядом люди. Её слова дошли до отдела культуры ЦК партии. Певица отметили, что после таких высказываний её "прикрыли". Разрешили ей петь только на Тверской в "Национале", где она имела бешенный успех перед иностранной публикой.

После этого ей запретили выступать и там из-за политической неблагонадёжности.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Биче́вская (род. 17 июня 1944, Москва) — советская и российская певица, автор песен. Народная артистка РСФСР (1988).





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