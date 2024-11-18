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Олег Майами процитировал Библию в обнимку с Бузовой

Шоу-бизнес

Блогер Олег Майами обратился к словам Священного писания, комментируя свои отношения с Ольгой Бузовой.

Олег Майами процитировал Библию в обнимку с Бузовой
Фото: https://www.instagram.com/miamioleg_official by Инстаграм Олега Майами is licensed under public doman

Олег Майами опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с Ольгой Бузовой. Звёзды шоу-бизнеса, которые выпустили совместный трек, запечатлены в одинаковых клетчатых рубахах.

Майами решил привести цитату из Библии.

"Кто из вас без греха, пусть первым бросит в них камень. Евангелие от Ионнна 8:7", — написал Олег под фото со звездой "Дома-2".

Бузовой приписали роман с Олегом Майями из-за того, что они занялись совместным творчеством.

Сама Ольга не раз намекала, что она счастлива в отношениях, однако тщательно скрывала личность своего возлюбленного.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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