Ефим Шифрин назвал Владимира Лёвкина безгрешным парнем

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Ефим Шифрин прокомментировал новость о кончине экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина.

Фото: https://www.instagram.com/koteljnik by Инстаграм Ефима Шифрина is licensed under public doman

Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* фото с музыкантом Владимиром Лёвкиным. На чёрно-белом фото певец запечатлён с гитарой ещё совсем молодым.

"Ещё один уход. Сегодня не стало Володи Лёвкина. Вовчик, безгрешный, чудный парень. Тебе уже никогда не будет больно", — написал Шифрин под снимком.

Ранее певец Юрий Лоза рассказал о своей последней встрече с Владимиром Лёвкиным. Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что год назад Лёвкин излучал оптимизм и был полон планов на будущее.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.