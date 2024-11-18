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Ефим Шифрин назвал Владимира Лёвкина безгрешным парнем

0:51
Шоу-бизнес

Юморист Ефим Шифрин прокомментировал новость о кончине экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина.

Ефим Шифрин назвал Владимира Лёвкина безгрешным парнем
Фото: https://www.instagram.com/koteljnik by Инстаграм Ефима Шифрина is licensed under public doman

Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* фото с музыкантом Владимиром Лёвкиным. На чёрно-белом фото певец запечатлён с гитарой ещё совсем молодым.

"Ещё один уход. Сегодня не стало Володи Лёвкина. Вовчик, безгрешный, чудный парень. Тебе уже никогда не будет больно", — написал Шифрин под снимком.

Ранее певец Юрий Лоза рассказал о своей последней встрече с Владимиром Лёвкиным. Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что год назад Лёвкин излучал оптимизм и был полон планов на будущее.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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