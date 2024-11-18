Стало известно, где похоронят экс-солиста группы На-На Владимира Лёвкина

Названы дата, время и место прощания с бывшим участником группы "На-На" Владимиром Лёвкиным.
Актриса Анна Пескова сообщила когда и где похоронят Владимира Лёвкина. Гражданская панихида состоится 19 ноября, в траурном зале Троекуровского кладбища, на котором и найдёт последний приют музыкант.
"Прийти и отдать дань уважения его памяти можно будет с 11:00 до 13:00 по московскому времени", — цитирует слова актрисы "СтарХит".
Певец ушёл из жизни в воскресенье. Артист страдал тяжёлым онкологическим заболеванием (раком лимфатической системы) с 2003 года. Лёвкину удавалось на время победить болезнь после пересадки костного мозга.
Ранее продюсер группы "На-На" Бари Алибасов высказался о кончине 57-летнего Владимира Лёвкина.
Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).
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