Иосиф Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачёвой в Россию

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что ничего не может помешать Алле Пугачёвой вернуться в Россию.

Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Певица Алла Пугачёва воссоединилась с Максимом Галкиным* и дочерью Кристиной Орбакайте в США.

Алла Пугачёва подогрела слухи о том, что она переедет жить в США. Новое семейное фото в социальных сетях Галкина* подтверждает информацию о том, что Примадонна с дочкой Лизой и сыном Гарри встретилась в Америке с дочкой Кристиной Орбакайте.

Галкин* поспешил пояснить, что они с семьёй находятся в США лишь временно. После пяти концертов, по словам шоумена, они вернуться домой.

Ранее режиссёр Родин рассказал о некрасивом поступке Пугачёвой на вечеринке у Киркорова.

Поклонники народной артистки СССР отметили, что она выглядит помолодевшей.

Как сообщает "Радио 1", слухи о возвращении звезды в Россию подтверждает продюсер Сергей Дворцов. Он отмечает, что певица якобы выбирает подходящую концертную площадку для своего выступления.

По этому поводу высказался продюсер Иосиф Пригожин.

"Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?" —цитирует слова Пригожина "Радио 1".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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