Певице Бьянке экстренно сделали операцию

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) перенесла наркоз. Ее пришлось срочно прооперировать, чтобы вырезать аппендицит. Об этом артистка рассказала в своем блоге.
Сейчас Бьянка отходит от наркоза и готовится к восстановлению.
"Ребята, мне вырезали большой аппендицит. Я от наркоза отхожу еще. Меня привезли в красивую палату. У меня очень красивый врач. Так что все хорошо, все в порядке", — поделилась с подписчиками певица.
Бьянка сообщила, что у нее есть и другие проблемы со здоровьем. Она ранее сильно поправилась из-за гормонального сбоя. Бьянка набрала 30 лишних килограммов.
Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности.
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