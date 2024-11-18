Певице Бьянке экстренно сделали операцию

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) перенесла наркоз. Ее пришлось срочно прооперировать, чтобы вырезать аппендицит. Об этом артистка рассказала в своем блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Сейчас Бьянка отходит от наркоза и готовится к восстановлению.

"Ребята, мне вырезали большой аппендицит. Я от наркоза отхожу еще. Меня привезли в красивую палату. У меня очень красивый врач. Так что все хорошо, все в порядке", — поделилась с подписчиками певица.

Бьянка сообщила, что у нее есть и другие проблемы со здоровьем. Она ранее сильно поправилась из-за гормонального сбоя. Бьянка набрала 30 лишних килограммов.

Уточнения

Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности.



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