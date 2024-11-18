Григорий Лепс рассказал, как тяжело ему летать на свидания с юной невестой в Лондон

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Певец Григорий Лепс признался, что встречи с 18-летней невестой Авророй Кибой в Великобритании ему даются нелегко.

Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman

62-летний Григорий Лепс пожаловался, что ему приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы увидеть свою юную возлюбленную Аврору Кибу, которая учится в Лондоне.

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" объяснил, что перелёты из Лондона в Москву и обратно "выматывают его кошельки".

При этом Лепс не отказался от намерения сочетаться узами брака с Авророй уже летом 2025 года.

Ранее Аврора Киба закатила истерику из-за того, что ей в Лондоне приходится жить в маленькой квартире, добираться до места учёбы на метро, стирать, готовить, убирать. Она отметила, что могла бы стать женой Лепса и горя не знать в своей жизни.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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