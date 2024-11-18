Рэпер Натан заявил, что хочет, чтобы Лерчек забеременела от него

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Натан рассказал, что его сдерживает от того, чтобы сделать блогеру Лерчек ребёнка.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

В новой серии шоу "Звёзды в джунглях" Натан и Лерчек забыли интрижку музыканта с певицей Бьянкой.

Рэпер заявил, что, если бы ему не мешала жена и дети, то Лерчек давно бы уже от него забеременела. Он отметил, что такое возможно лишь в параллельной вселенной.

"Клянусь, не было бы ни единой точки, где бы я не побывал. Ты бы уже забеременела", — объяснил Натан Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера Лерчек).

Ранее Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.