Рэпер Натан заявил, что хочет, чтобы Лерчек забеременела от него

Рэпер Натан рассказал, что его сдерживает от того, чтобы сделать блогеру Лерчек ребёнка.
В новой серии шоу "Звёзды в джунглях" Натан и Лерчек забыли интрижку музыканта с певицей Бьянкой.
Рэпер заявил, что, если бы ему не мешала жена и дети, то Лерчек давно бы уже от него забеременела. Он отметил, что такое возможно лишь в параллельной вселенной.
"Клянусь, не было бы ни единой точки, где бы я не побывал. Ты бы уже забеременела", — объяснил Натан Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера Лерчек).
Ранее Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой.
Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.
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