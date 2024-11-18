В Америке полицейские задержали российских рэперов

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В США рэперы из России поплатились за то, что взяли оружие на съёмки своего клипа.

Фото: www.flickr.com by Chris Yarzab, CC BY 2.0

В Америке полицейские задержали рэперов из России за то, что они решили снять клип на улице с использованием огнестрельного оружия. Настоящее ли они применяли оружие, или муляжи, неизвестно.

Ранее Сестра рэпера Гуфа отреагировала на новость о дебоше брата в рехабе.

Как сообщает "Царьград", в Калифорнии съёмки музыкального клипа двух русских рэперов — Kai Angel (Дмитрий Ицков) и 9mice (Сергей Дмитриев) закончились задержанием музыкантов.

Рэперы хотели, чтобы в их ролике присутствовали типичные атрибуты хип-хопа — оружие и автомобили.

Это привлекло внимание прохожих, которым пришлись не по душе вооружённые люди в городе. Они сообщили о происходящем в полицию.

Рэперов обвиняют в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».

