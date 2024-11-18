В Америке полицейские задержали российских рэперов

В США рэперы из России поплатились за то, что взяли оружие на съёмки своего клипа.
В Америке полицейские задержали рэперов из России за то, что они решили снять клип на улице с использованием огнестрельного оружия. Настоящее ли они применяли оружие, или муляжи, неизвестно.
Ранее Сестра рэпера Гуфа отреагировала на новость о дебоше брата в рехабе.
Как сообщает "Царьград", в Калифорнии съёмки музыкального клипа двух русских рэперов — Kai Angel (Дмитрий Ицков) и 9mice (Сергей Дмитриев) закончились задержанием музыкантов.
Рэперы хотели, чтобы в их ролике присутствовали типичные атрибуты хип-хопа — оружие и автомобили.
Это привлекло внимание прохожих, которым пришлись не по душе вооружённые люди в городе. Они сообщили о происходящем в полицию.
Рэперов обвиняют в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».
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