Звезда Слова пацана Леон Кемстач назвал имя женщины своей мечты

Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач рассказал, кого из знаменитостей считает воплощённым идеалом женской красоты.
Леон Кемстач объяснил, что так как провёл всё детство с бабушкой и братьями из Дагестана, то он ценит в девушках скромность и естественную красоту.
Среди российских знаменитостей он затруднился назвать конкретное имя женщины, которая его вдохновляет.
А среди мировых звёзд он считает женщиной своей мечты младшую из Кардашьянов Кайли Дженнер. Особенно Леону она стала нравиться, когда Кайли стала встречаться с Тимоти Шаламе и отказалась от использования косметики.
Ранее режиссёр Павел Лунгин сравнил два нашумевших сериала про 90-е.
Лео́н Ильич Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург) — российский актёр кино и телевидения. Известен благодаря главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?