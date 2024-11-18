Звезда Слова пацана Леон Кемстач назвал имя женщины своей мечты

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Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач рассказал, кого из знаменитостей считает воплощённым идеалом женской красоты.

Фото: https://vk.com/leon_kemstach by ВК-аккаунт Леона Кемстача is licensed under public doman

Леон Кемстач объяснил, что так как провёл всё детство с бабушкой и братьями из Дагестана, то он ценит в девушках скромность и естественную красоту.

Среди российских знаменитостей он затруднился назвать конкретное имя женщины, которая его вдохновляет.

А среди мировых звёзд он считает женщиной своей мечты младшую из Кардашьянов Кайли Дженнер. Особенно Леону она стала нравиться, когда Кайли стала встречаться с Тимоти Шаламе и отказалась от использования косметики.

Ранее режиссёр Павел Лунгин сравнил два нашумевших сериала про 90-е.

Уточнения

Лео́н Ильич Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург) — российский актёр кино и телевидения. Известен благодаря главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

