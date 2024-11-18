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Бари Алибасов высказался о кончине 57-летнего Владимира Лёвкина

1:02
Шоу-бизнес

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов прокомментировал новость о смерти музыканта Владимира Лёвкина.

Бари Алибасов высказался о кончине 57-летнего Владимира Лёвкина
Фото: https://www.instagram.com/vladimirlyovkin by Инстаграм Владимира Лёвкина is licensed under public doman

Бари Алибасов записал видео в "Инстаграме"*, в котором выразил свою скорбь по поводу кончины участника группы "На-На" Владимира Лёвкина. Тот умер в возрасте 57 лет. Певец болел раком лимфатической системы четвёртой стадии.

"Вова Лёвкин. Его любили все — и поклонники, и артисты, и коллегии и просто люди, которые видели эту необыкновенно красивую фигуру", — сказал продюсер.

Бари Алибасов отметил, что был рад работать с таким человеком как Владимир Лёвкин.

"Я счастлив, что всё-таки мне жизнь подарила этого прекрасного талантливого человека, и я с ним долгие годы работал рядом близко. Вова, ты вечный", — заявил Бари Каримович.

Ранее певец Юрий Лоза рассказал, что Владимир Лёвкин был в последнее время полон оптимизма и планов на будущее.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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