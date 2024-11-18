Певице Бьянке провели экстренную хирургическую операцию

Певица Бьянка неожиданно для себя оказалась на операционном столе. Звезде понадобилась срочная операция.
Королева российского RNB записала обращение к поклонникам из больничной койки. Сейчас звезда оправляется от наркоза после экстренно проведённой операции.
"Мне вырезали большой аппендицит", — рассказала исполнительница хита "Как на нашем на дворе".
Бьянка, несмотря на своё плачевное состояние, подметила, что её поместили в очень красивую палату. Кроме того, певица рассказала, что её здоровье контролирует очень красивый врач.
Ранее певица Бьянка объяснила, почему не разговаривает с родной матерью.
Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.
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