Певице Бьянке провели экстренную хирургическую операцию

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Певица Бьянка неожиданно для себя оказалась на операционном столе. Звезде понадобилась срочная операция.

Фото: https://vk.com/biankanumber1 by ВК-аккаунт певицы Бьянки is licensed under public doman

Королева российского RNB записала обращение к поклонникам из больничной койки. Сейчас звезда оправляется от наркоза после экстренно проведённой операции.

"Мне вырезали большой аппендицит", — рассказала исполнительница хита "Как на нашем на дворе".

Бьянка, несмотря на своё плачевное состояние, подметила, что её поместили в очень красивую палату. Кроме того, певица рассказала, что её здоровье контролирует очень красивый врач.

Ранее певица Бьянка объяснила, почему не разговаривает с родной матерью.

Уточнения

Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.





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