Юрий Лоза высказался о смерти своего друга Владимира Лёвкина

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Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о кончине участника группы "На-На" Владимира Лёвкина.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза рассказал, что новость о смерти его друга Владимира Лёвкина стала для него как удар обухом по голове.

"Вовка, ведь именно так я звал его вот уже более тридцати лет, с тех пор, как познакомился с ним в начале девяностых. Да и не выглядел он на свои 57, несмотря на такое количество тяжелейших химиотерапий", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в личном Telegram-канале.

Лоза отметил, что всегда выделял его из участников группы "На-на", так как он сам сочинял стихи к песням.

Последний раз приятели виделись более года назад на фестивале.

"Володя отработал первым и умчался отмечать день рождения младшей дочери, которую безумно любил", — объяснил певец.

Юрий Эдуардович вспомнил, что Лёвкин лучился оптимизмом, был полон планов и надежд на будущее, намеревался приехать всей семьёй.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



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