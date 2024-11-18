Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли рекордной отметки
Простой способ сделать почву здоровой и убрать мох
Как продать квартиру, если на ней есть ипотечное обременение
Как массаж головы помогает остановить выпадение волос
Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?
Как повысить урожай картофеля: советы для дачников
Появились новые детали о ликвидации летчика-предателя Кузьминова
Куриное мясо: как термообработка делает его безопасным и полезным
Почему набираем вес: не сахар, а тревожность виновата

Юрий Лоза высказался о смерти своего друга Владимира Лёвкина

1:04
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о кончине участника группы "На-На" Владимира Лёвкина.

Юрий Лоза высказался о смерти своего друга Владимира Лёвкина
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза рассказал, что новость о смерти его друга Владимира Лёвкина стала для него как удар обухом по голове.

"Вовка, ведь именно так я звал его вот уже более тридцати лет, с тех пор, как познакомился с ним в начале девяностых. Да и не выглядел он на свои 57, несмотря на такое количество тяжелейших химиотерапий", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в личном Telegram-канале.

Лоза отметил, что всегда выделял его из участников группы "На-на", так как он сам сочинял стихи к песням.

Последний раз приятели виделись более года назад на фестивале.

"Володя отработал первым и умчался отмечать день рождения младшей дочери, которую безумно любил", — объяснил певец.

Юрий Эдуардович вспомнил, что Лёвкин лучился оптимизмом, был полон планов и надежд на будущее, намеревался приехать всей семьёй.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Зола в качестве удобрения: стоит ли применять под малину?
Деревья и кустарники
Зола в качестве удобрения: стоит ли применять под малину? Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО Игорь Буккер Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака? Любовь Степушова ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Дмитрий Плотников
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО
Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака?
Новое соглашение между Минском и Москвой: техника с упрощёнными документами
Белый налет на цветах: главные шаги к спасению флоксов
Откройте для себя идеальный рецепт буррито
Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья
Как вырастет туристический налог в России
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Как обеспечить своему ребенку здоровое будущее с помощью технологий
Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.