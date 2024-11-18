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Отец Ивана Урганта считает смешной идею отправить его сына на СВО

Шоу-бизнес

Актёр и телеведущий Андрей Ургант заявил, что впервые слышит о предложении отправить его сына Ивана в зону специальной военной операции.

Отец Ивана Урганта считает смешной идею отправить его сына на СВО
Фото: YouTube канал Винни Пух by Скриншот видео YouTube канала Винни Пух, PDM

"Это просто смешно", — прокомментировал ситуацию телеведущий.

Андрей Ургант был удивлён, узнав, что такое предложение поступило от известного дрессировщика Эдгарда Запашного и назвал эту идею абсурдной.

Запашный в свою очередь считает, что перед возвращением на телеэкраны Ивану Урганту следует поехать в Донецк, снять сюжет про Аллею ангелов, взять интервью у главы многострадального города Горловки и подарить сотню инвалидных колясок местной больнице.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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