Режиссёр Родин рассказал о мерзком поступке Пугачёвой на вечеринке у Киркорова

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Роман Родин рассказал о неприглядном поступке певицы Аллы Пугачёвой по отношению к Филиппу Киркорову.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

После развода артисты какое-то время поддерживали близкие отношения, но в 2019 году поссорились, и Филипп Бедросович перестал бывать в доме примадонны. Родин вспомнил о скандале на вечеринке Киркорова, где Пугачёва грубо отреагировала на его слова и с гордым видом покинула мероприятие, озадачив гостей своим поведением.

"Когда она ему это сказала, это была такая подлость с ее стороны. Там все были. И Пугачева заявила: "Может, хватит ко мне приставать! Уже забудь про меня". Это было так мерзко", — рассказал режиссёр.

Позже Киркоров хотел помириться, но Пугачёва перестала отвечать на звонки певца и просто вычеркнула его из своей жизни. Несмотря на это певец до сих пор во всех интервью называет бывшую жену одной из самых значимых женщин в своей жизни

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.