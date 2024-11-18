Раскрыта тайна любимого диагноза Доктора Хауса

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сериал "Доктор Хаус", главную роль в котором исполнил Хью Лори, до сих пор остаётся одним из самых популярных в мире. И уже 20 лет поклонники гадают, почему доктор Хаус так часто предполагал у своих пациентов диагноз "системная красная волчанка".

Фото: YouTube канал ReLive HD by Скриншот видео YouTube канала ReLive HD, PDM

Автор сериала Дэвид Шор наконец-то объяснил, почему именно этот диагноз так часто фигурировал в сериале.

"Дело в том, что мы искали болезни, которые могли быть серьезными, но проявляться по-разному. Волчанка идеально для этого подошла. Она имеет множество симптомов, поэтому так легко ошибиться с диагнозом", — рассказал Шор.

За 12 лет что культовый сериал выходил в эфир, диагноз "волчанка" был поставлен множество раз и лишь однажды подтвердился. Этот факт даже превратился в мем.

Уточнения

Джеймс Хью Кэ́лам Ло́ри — британский актёр, режиссёр, певец, музыкант, комик и писатель.



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